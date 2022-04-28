Любовь связана с Украиной
В своих соцсетях теннисистка показала, как выглядит ее "настоящая любовь". Эта фотография связана с Украиной.
К слову Наступает время, когда молчание – это предательство, – украинские теннисисты
В одном из заведений Элина заказала украинский борщ.
Свитолина не изменяет украинским традициям / Фото из инстаграма теннисистки
Истинная любовь,
– подписала фото Свитолина.
Украинские теннисисты обратились в главные теннисные органы. Они требуют отстранения спортсменов из России и Белоруссии, которые игнорируют войну в Украине.
На страницах в социальных сетях Элины Свитолиной, Марты Костюк, Сергея Стаховского и других наших теннисистов было опубликовано одинаковое заявление.