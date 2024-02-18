Напередодні відбулося жеребкування основної сітки. За його результатами вже в першому раунді змагань українських уболівальників очікує "синьо-жовте" дербі.

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Скай мотивує на перемоги

Еліна Світоліна в 1/32 фіналу зіграє з Ангеліною Калініною. Після жеребкування перша ракетка України пригадала приємні моменти з минулого на турнірі, де вона двічі вигравала трофей – у 2017 та 2018 роках, та назвала нову мотивацію, якої не було раніше в Дубаї.

Я пропустила минулий рік, але в мене збереглися чудові спогади, як я грала тут на центральному корті. Я виграла тут свій перший великий титул, вперше потрапила до топ-10, тому цей турнір посідає особливе місце у моєму серці. Моя донька тепер дивиться матчі, тому я повинна перемагати заради неї,

– заявила Еліна.

Зазначимо, що змагання в Дубаї стане першим для Світоліної після Australian Open, де Еліна достроково завершила виступ через травму спини.

Довідка. Наразі Еліна Світоліна посідає 20-те місце у світовому рейтингу, а її майбутня суперниця Ангеліна Калініна – 30-те. Українське дербі відбудеться 19 лютого, старт матчу – не раніше 9:00.