В одиночному розряді Україну будуть представляти 5 українок. На корти турніру в ОАЕ вже зовсім скоро вийдуть: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк і Даяна Ястремська, яка отримала від організаторів wild card, пише 24 Канал.

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Результат жеребкування турніру WTA 1000 в Дубаї для українок

Перші двоє зіграють між собою в 1/32 фіналу. До цього Ангеліна Калініна й Еліна Світоліна лише одного разу перетиналися на корті. У 2013 році в Донецьку перемогу здобула чинна перша ракетка України.

Леся Цуренко в першому раунді зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс (WTA: 25). Особистий рахунок між суперницями – 1:1.

Марта Костюк та Даяна Ястремська почнуть виступи на турнірі матчами з "нейтральними" тенісистками. Суперницями українок стануть Дар'я Касаткіна (WTA: 13) та Вероніка Кудєрмєтова (WTA: 18) відповідно.

Зазначимо, що чинною чемпіонкою турніру є чеська тенісистка Барбора Крейчикова. У фіналі 2023 року вона переграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Цікаво. Еліна Світоліна двічі тріумфувала на турнірі в Дубаї. Українка здобула трофей у 2017 році, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі, після чого захистила титул у вирішальній зустрічі 2018 року, перегравши Дар'ю Касаткіну.