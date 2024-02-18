Накануне состоялась жеребьевка основной сетки. По ее результатам уже в первом раунде соревнований украинских болельщиков ожидает “сине-желтое” дерби.

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Скай мотивирует на победы

Элина Свитолина в 1/32 финала сыграет с Ангелиной Калининой. После жеребьевки первая ракетка Украины вспомнила приятные моменты из прошлого на турнире, где она дважды выигрывала трофей – в 2017 и 2018 годах, и назвала новую мотивацию, которой не было раньше в Дубае.

Я пропустила прошлый год, но у меня сохранились прекрасные воспоминания, как я играла здесь на центральном корте. Я выиграла здесь свой первый большой титул, впервые попала в топ-10, поэтому этот турнир занимает особое место в моем сердце. Моя дочь теперь смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее,

– заявила Элина.

Отметим, что соревнование в Дубае станет первым для Свитолиной после Australian Open, где Элина досрочно завершила выступление из-за травмы спины.

Справка. Сейчас Элина Свитолина занимает 20-е место в мировом рейтинге, а ее будущая соперница Ангелина Калинина – 30-е. Украинское дерби состоится 19 февраля, старт матча – не раньше 9:00.