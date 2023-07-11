WTA відреагувала на пропозицію Світоліної щодо рукостискань, яку сенсаційно підтримала Сабалєнко

Еліна Світоліна звернулась до тенісних асоціацій після перемоги в 1/8 фіналу Вімблдону-2023 над білорускою Вікторією Азаренко. Жіноча організація (WTA) вже відреагувала на пропозицію українки.

Українська тенісистка вперше у кар'єрі переграла Вікторію Азаренко та традиційно не потиснула руку суперниці з ворожої країни після переможного матчу. Після чого Еліна Світоліна звернулась до тенісних організацій.

Оце так Фанатка Лукашенка несподівано підтримала пропозицію Світоліної щодо рукостискань

WTA підтримала українок

Колишня перша ракетка України запропонувала їм виступити із публічною заявою щодо відсутності рукостискань між українками, білорусками та росіянками. Аби глядачі свистом не реагували на позицію українок. Хоча після зустрічі з Еліною британська публіка на Вімблдоні-2023 освистала Азаренко через момент із рукостисканням.

Світоліну несподівано у цьому підтримала інша білоруська скандальна тенісистка Аріна Сабалєнко.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відреагувала на подібні рекомендації Еліни. У WTA запевнили, що з повагою ставляться до позиції українок щодо російських та білоруських колег по корту під час війни у рідній країні Світоліної та інших українських тенісисток.

Після прикрих обставин і непорозумінь у матчі на Вімблдоні (разом з іншими матчами за останні кілька тижнів), WTA хотіла б надати ясність щодо післяматчевих рукостискань. У зв’язку з ганебною війною, яка триває, WTA поважає позицію українських спортсменів щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з Росії та Білорусі) наприкінці матчу, оскільки це особисте рішення. У нас одні з найкращих у світі вболівальників, ми вдячні за їхню пристрасть і відданість, а також дякуємо їм за розуміння та повагу до спортсменів,

– йдеться у заяві WTA.

Відзначимо, що Азаренко теж із розумінням ставиться до позиції українок, тому не стала робити жодних провокацій після матчу.

Щодо WTA, то жіноча організація є доволі двоякою. Слід пригадати лише ситуацію із СЕО WTA та Лесею Цуренко, після розмови яких в української тенісистки почались панічні атаки.

Сама Світоліна розповіла, коли українські тенісистки, можливо, будуть знову вітатись із росіянками та білорусками у Турі.