Довгоочікуваний камбек першої ракетки України: Світоліна анонсувала своє повернення на корт

Еліна Світоліна продовжує відновлюватись від ушкодження. Перша ракетка України у цей час присвячує себе сімейним справам та підтримує чоловіка Гаеля Монфіса з трибун під час змагань.

Українська тенісистка вирішила трохи поспілкуватись із своїми прихильниками та залишила віконце у своїх сторіс, де усі охочі могли б поставити свої запитання. На деякі із них Еліна вже дала відповідь.

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Світоліна: Нарешті я отримала зелене світло від лікарів

Найбільше фанів українки цікавить, коли вони знову зможуть насолоджуватись її грою на корті. Світоліна анонсувала свій камбек до змагань, якого так очікують її прихильники.

Нарешті я отримала зелене світло від лікарів, щоб почати тренуватись дуже скоро. Коли повернусь на корт? Через кілька тижнів,

– відповіла Еліна.

Відзначимо, що Еліна дала собі час на відпочинок, аби відновитись та провести час із родиною. Після чого тенісистка виклала світлину з ортезом, яка неабияк схвилювала її уболівальників.

Його українка вже носила після зняття з турніру у Цинциннаті, де повинна була зіграти проти 33-річної данської суперниці Каролін Возняцкі.

Це буде вже не перше повернення Світоліної до Туру. Вперше вона пропустила тривалий час через найщасливішу подію у житті кожної жінки – вагітність. У жовтні 2022-го в лавах підтримки Еліни відбулось поповнення. На свій народилась її маленька донечка Скай.

Однак повернення Світоліної на корт після вагітності було дивовижним. Суперниці українки зізнались, що Еліна стала для них прикладом, як можна так класно повернутись на корт після такої події та ще й поєднувати теніс із материнством.

Станом на 3 листопада Світоліна продовжує бути першою ракеткою України, посідаючи 25-те місце у світовому рейтингу WTA. В активі Еліни 1809 очок.