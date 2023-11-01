15 квітня 2023 року Марта Костюк повідомила про заручини зі своїм хлопцем. Обранцем зірки українського тенісу став Георгій Вайкович, пише 24 Канал.
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Закохана пара вирішила не відкладати справу на безвік і восени відіграла весілля. Світлини з урочистої події опублікували організатори.
Відомо, що весілля відбулося в курортному готелі Мінтіс у місті Пафос на Кіпрі. На фотографіях можна побачити наречену у весільній сукні, обручки та поцілунок молодят.
Фото з весілля Марти Косюк / instagram.com/hinhanni
Про чоловіка Костюк відомо, що він раніше був пов'язаний з тенісом. Наразі Георгій займається фінансовими трейдінгом.