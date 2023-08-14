Турнір у США для датчанки стане другим після повернення в Тур. Експерша ракетка світу не змагалася з січня 2020 року та народила за цей час доньку та сина.

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Велика битва тенісних матусь, які повернулися в Тур

Каролін повернулася до виступів у Монреалі. Там вона переграла австралійку Кімберлі Біррелл, після чого у конкурентному матчі поступилася переможниці Вімблдону Маркеті Вондроушовій. Своєю грою Возняцкі продемонструвала, що готова пройти шлях Світоліної та знову увірватися в еліту світового тенісу.

Вже в третьому матчі для датчанки нас очікує великий матч тенісисток, які повернулися після народження дітей. Еліна Світоліна прокоментувала майбутню подію та розповіла, що очікує від цього поєдинку.

У Монреалі я сказала, що одного разу мені б хотілося знову зіграти з Каролін, бо в минулому в нас із нею були великі битви на корті. І ось я тут! Граю з нею! Так що це буде хвилюючий матч. Однозначно це буде ще одна велика битва,

– заявила українка.

Зазначимо, що раніше тенісистки провели між собою п'ять матчів, чотири перемоги в цих зустрічах здобула Світоліна. Востаннє вони зіграли в груповому раунді Підсумкового чемпіонату WTA-2018. Тоді українка перемогла в трьох сетах і згодом стала переможницею цього турніру.

Довідка. Матч між Возняцкі та Світоліною відбудеться в ніч з 14 на 15 серпня. Орієнтовний початок матчу – 3:30.

Досягнення Каролін Возняцкі