Еліна виокремила двох тенісистів: Стефанос Ціціпас та Іга Швьонтек. За її словами, ці тенісисти найбільше підтримали її фонд.

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Еліна виокремила польську тенісистку

Можу перерахувати на пальцях рук, хто донатив. Стефанос Ціціпас зробив донат у мій фонд, дуже вдячна йому. Іга Швьонтек дуже багато зробила для українців, нашого фонду. United24 вона передала дуже велику суму. Це нам реально допомогло зробити табори для дітей, які ми проводимо кожного року. Від неї дуже потужна підтримка,

– розповіла Світоліна.

Вона розповіла, що також отримала допомогу від турніру Charleston, організаторів нідерландського Bleiswijk Open та Mubadala Citi DC Open, що пройшов у Вашингтоні, а також від WTA Charity.

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