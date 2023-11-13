Еліна пригадала свою поїздку минулого лютого, вона зазначила, що тоді "було доволі сумно" через блекаут. "Я почувалася погано насправді", – пригадує вона.

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Реакція чоловіка на поїздку до України

"Але була гарна погода, я з нетерпінням чекала, коли побачу свою бабусю, рідних, і вже якось не приділяла особливої уваги іншим моментам. Так, були тривоги, і я, звісно, намагаюся дотримуватися правил безпеки, але загалом я відчуваю чудові емоції від того, що я тут", – сказала вона.

Тенісистка розповіла, як її чоловік Гаель Монфіс відреагував на її поїздку до України. Вона зазначає, що готувала його до цього близько двох місяців.

"Коли я йому сказала, що їду, то він це сприйняв дуже важко. Як я сама розумію, то вони не до кінця усвідомлюють, що тут відбувається... Тобто, дивляться по телебаченню про якісь події... Я розумію, що це для нього стресова ситуація, для нього це якийсь такий незрозумілий крок. Але ми щоразу про це говорили, протягом двох місяців я говорила йому, що хочу поїхати, хочу побачити бабусю, хочу побути в Україні, бо є багато справ і по фонду, і по United24, хочу заїхати до Харкова", – зауважила Еліна.

Світоліна наголосила, що кожного разу, коли вона приїздить до України, то отримує круті емоції. "Хочу їхати додому, тому що не тільки Одеса і Харків - це мій дім, а вся Україна загалом", – додала спортсменка.

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