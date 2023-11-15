Рубльов програв іншому росіянину Данилу Медведєву у матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP – 4:6, 2:6, про це пише сайт 24 Каналу. У цьому ж матчі нейтральний атлет вдався до лайки з вболівальником.

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Черговий зашквар "нейтральних" атлетів

У першому сеті поєдинку один з вболівальників вирішив підтримати Рубльова, вигукнувши з трибун: "Зберися!". Росіянин схоже не дуже стішився та послав фаната. На вигук з трибун він відповів: "Іди в д*пу".

Відео хамовитої відповіді росіянина

WTA – нейтральний спостерігач: позиція Світоліної

У нещодавньому інтерв'ю українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала WTA. Вона розповіла, що її аргументів виявилося недостатньо, щоб змусити WTA відсторонити від змагань представників країн-терористів. За словами тенісистки, асоціація лише на словах висловлює підтримку, а от до конкретних справ руки не доходять. На думку Світоліною, причина такої бездіяльності ховається у грошах.

До слова! Генеральний директор WTA Стів Саймон цинічно заявив українській тенісистці Лесі Цуренко, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати вторгнення в Україну і не потрапляти під санкції.