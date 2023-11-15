Элина выделила двух теннисистов: Стефанос Циципас и Ига Швентек. По ее словам, эти теннисисты больше поддержали ее фонд.

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Элина выделила польскую теннисистку

Могу пересчитать по пальцам рук, кто донатив. Стефанос Циципас сделал донат в мой фонд, очень благодарен ему. Ига Швентек очень многое сделала для украинцев, нашего фонда. United24 она передала очень большую сумму. Это нам реально помогло сделать лагеря для детей, которые мы проводим каждый год. От нее очень мощная поддержка,

– рассказала Свитолина.

Она рассказала, что также получила помощь от турнира Charleston, организаторов нидерландского Bleiswijk Open и прошедшего в Вашингтоне Mubadala Citi DC Open, а также от WTA Charity.

Дроны для военных