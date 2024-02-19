Вона пропустила майже місяць змагань після зняття з Australian Open в 1/8 фіналу через травму спини. Наразі українська зіркова тенісистка відновилася та готова знову запалювати на кортах.

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Здоров'я на першому місці

У першому матчі після відновлення Еліна Світоліна проведе дербі з Ангеліною Калініною. Це буде їх друга очна зустріч у кар'єрі. Перша відбулася у 2013 році в Донецьку й тоді перемогу святкувала чинна перша ракетка України.

Напередодні старту турніру в Дубаї Еліна розповіла про свій стрімкий прогрес після повернення в Тур і назвала свій пріоритет під час підготовки до виступів на турнірах.

Зараз від мене більше очікувань, тому що люди бачать, як я можу грати, бачать, що я можу виграти кілька титулів і боротися з провідними гравцями. Але для мене дуже важливо працювати щодня, на кожному тренуванні. Просто зосередитися на роботі, яку я повинна робити, і головне – бути здоровою. Коли я здорова, я можу грати добре, я можу далеко проходити на турнірах, тож зараз для мене це пріоритет,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що матч між Еліною Світоліною й Ангеліною Калініною розпочнеться не раніше 17:00.

Цікаво. Змагання в Дубаї посідають особливе місце в серці першої ракетки України. Вона двічі тріумфувала на цьому турнірі – у 2017 та 2018 роках. На тамтешніх кортах вона здобула перший свій великий титул та пробилася у топ-10 світового рейтингу.