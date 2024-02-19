Спочатку про відмову повідомила Леся Цуренко. Вона не встигла відновитися від травми ліктя, тож її в основній сітці замінила італійка Елізабетта Коччаретто.

Читайте також Додаткова мотивація: Світоліна перед стартом турніру в ОАЕ розповіла, заради кого має перемагати

Хвороба досі не дозволяє грати

Згодом же знялася з турніру й Марта Костюк, яка 19 лютого мала зіграти проти "нейтральної" Дар'ї Касаткіної в 1/32 фіналу. Третя ракетка України прокоментувала відмову від змагань і розповіла. коли її знову варто очікувати на корті.

Поки ще лікуюся, важко дихати... Була впевнена, що зможу вилікуватися до старту турніру в Дубаї, але не вийшло. Спробую бути готовою до Сан-Дієго,

– сказала Марта.

Нагадаємо, що Костюк 13 лютого знялася з матчу проти Анастасії Павлюченкової на турнірі в Досі вже після третього гейму, причиною тому стала хвороба, яка досі не відпускає українку.

До слова. Турнір у Сан-Дієго, до якого Марта Костюк сподівається відновитися, відбудеться з 26 лютого по 3 березня.

Зазначимо, що на тисячнику в Дубаї наші землячки свої матчі зіграють вже 19 лютого. Даяна Ястремська протистоятиме "нейтральній" Вєронікє Кудєрмєтовій (початок зустрічі не раніше 13:00), а Еліна Світоліна й Ангеліна Калініна зіграють між собою в "синьо-жовтому дербі", старт матчу очікується не раніше 17:00.