Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як пошкодила шию, коли записувала нове відео для своїх підписників. Українка тиждень проходила відновлення.

Українська тенісистка побувала у гостях у програмі Tennis United.

Оце так: Світоліна відмовилася від участі в US Open

Курйозна травма тенісистки

Дівчина розповіла про відпочинок біля Середземного моря, де відпочиває разом із своїм бойфрендом французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Пара вирішила здійснити подорож на яхті. Туди їх запросив один із друзів Гаеля, хоча француз не надто полюбляє море.

Світоліна також розповіла курйозний випадок із пошкодженням під час танців.

Під час запису нового відео для Tik Tok Світоліна примудрилась пошкодити шию, коли робила різкий рух головою.

Вона близько тижня відвідувала остеопата. Також вона з Гаелем хотіли спробувати повторити трюк, коли тенісист потрапляє тенісним м'ячем у яблуко, яке знаходиться на голові у дівчини. Але Еліна не надто впевнена, що Монфіс зумів би точно влучити у яблуко, а не їй у голову.

Додамо, що Світоліна спершу погодилась виступати на US Open, але вчора, 7 серпня, заявила, що пропустить престижний турнір.