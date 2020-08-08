Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как повредила шею, когда записывала новое видео для своих подписчиков. Украинка неделю проходила восстановление.

Украинская теннисистка побывала в гостях в программе Tennis United.

Вот так: Свитолина отказалась от участия в US Open

Курьезная травма теннисистки

Девушка рассказала об отдыхе возле Средиземного моря, где отдыхает вместе со своим бойфрендом французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара решила совершить путешествие на яхте. Туда их пригласил один из друзей Гаэля, хотя француз не слишком любит море.

Свитолина также рассказала о курьезном случае с повреждением во время танцев.

Во время записи нового видео Tik Tok Свитолина умудрилась повредить шею, когда делала резкое движение головой.

Она около недели посещала остеопата. Также она с Гаэлем хотели попробовать повторить трюк, когда теннисист попадает теннисным мячом в яблоко, которое находится на голове у девушки. Но Элина не слишком уверена, что Монфис сумел бы точно попасть в яблоко, а не ей в голову.

Добавим, что Свитолина сначала согласилась выступать на US Open, но вчера, 7 августа, заявила, что пропустит престижный турнир.