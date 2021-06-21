Світоліна та Костюк зіграють за Україну на Олімпіаді-2020

Українська збірна потужним складом виступить на Олімпіаді-2020 у Токіо. У Японії зіграють Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Потужний склад на Олімпіаді-2020

Українська збірна з тенісу буде представлена потужним складом. Капітан команди Михайло Філімонов прокоментував майбутню участь у Токіо.

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Українська команда вже отримала два підтвердження кваліфікації для найкращих тенісисток України Еліни Світоліної та Марти Костюк. До кінця червня також наша команда отримає інформацію про попадання на турнір сестер Кіченок та Катаріни Завацької.

Еліна Світоліна та Марта Костюк вже 22 червня зіграють у парному розряді в Істборні (Велика Британія). Український дует зіграє проти пари Дезіре Кравчик (США) / Алекса Гуарачі (Чилі). Поєдинок буде у серед ранкових стартів, початок о 11:00.

Відзначимо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна повернулась на 5 місце, а Марта втратила два позиції – 67 місце. В останні роки Костюк солідно додала у грі та вже у свої 18 років встигла подолати позначку в один мільйон доларів призових.

Тенісистки будуть змагатись на Олімпіаді-2020 у Токіо з 24 червня по 1 серпня.