Коли зіграють українки
У вівторок, 29 червня, свої виступи в основній сітці турніру розпочнуть українки. Марта Костюк спробує з перемоги дебютувати в основі найстарішого Шолома.
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Суперницею 19-річної української тенісистки буде 18-та ракетка світу з Нідерландів Кікі Бертенс. Костюк – фаворитка протистояння. Все через те, що гра нідерландки далека від ідеальної. До слова, Бертенс зробила приголомшливу заявку про завершення кар'єри після завершення сезону.
Також 29 червня на трав'яний корт вийде Катерина Козлова. На українку чекає складний екзамен проти колишньої першої ракетки світу та володаркою двох Шоломів з Білорусі Вікторією Азаренко.
Старт першої ракетки України
Вже у середу, 30 червня, у бій вступлять інші українки. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийде на корт проти Елісон ван Ейтванк із Бельгії. Здавалось, що 26-річна українська тенісистка мала б без проблем вийти у наступне коло. Але ж ні.
Бельгійка перед Вімблдоном стала чемпіонкою 100-тисячника ITF у Ноттінгемі, а перед цим на турнірі WTA у тому ж Ноттінгемі дійшла до чвертьфіналу, поступившись лише майбутній чемпіонці Йоханні Конті.
- Леся Цуренко позмагається з представницею Казахстану Юлія Путінцевою. Орієнтовний час матчів українок буде відомо дещо пізніше.
- Цікаво, що за вдалих розкладів на нас може чекати українське протистояння – Еліна Світоліна проти Лесі Цуренко.