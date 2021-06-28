Очікування перед поїздкою у Токіо

Еліна Світоліна стала однією із перших тенісисток, яка зголосилась виступити за збірну України на Олімпіаді-2020 у Токіо. Україна вже отримала підтвердження кваліфікації на виступ 26-річної спортсменки.

До теми Світоліна та Костюк зіграють за Україну на Олімпіаді-2020

Світоліна точно буде змагатись в одиночному розряді. Якщо говорити про матчі у парі, то це питання ще остаточно не вирішене. Світоліна не проти поступитись місцем у парі для Марти Костюк та Даяни Ястремської, які гарно зіграли разом в Естонії.

До слова. Щодо Даяни, то тенісистка повертається на корт після перерви пов'язаної із допінговим скандалом. Із українки зняті усі звинувачення.

Еліна спробує скористатись шансом на фоні відмов інших суперниць. Нещодавно стало відомо, що у Токіо не приїде чотириразова олімпійська чемпіонка Серена Вільямс.

Я дуже хочу добре виступити. У тенісному світі думки розходяться з приводу цінності виступів на Олімпіаді. Також у цьому році у нас дуже стислий розклад. Американська серія буде дуже довгою, тому, звичайно, багато гравців відмовляються. Я ж точно зіграю в одиночному розряді, а далі будемо обговорювати з капітаном збірної, які комбінації будуть краще в парі,

– сказав Світоліна.

Ще дві українки Марта Костюк та Даяна Ястремська точно виступатимуть на Олімпійських іграх під "синьо-жовтим" прапором.

У заявку української збірної потрапили: Сергій Стаховський, Денис Молчанов, Надія Кіченок, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька. Однак їх участь наразі не підтверджена.

Олімпіада-2020 у Токіо відбуватиметься із 23 липня по 8 серпня 2021 року.