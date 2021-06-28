Очікування перед поїздкою у Токіо
Еліна Світоліна стала однією із перших тенісисток, яка зголосилась виступити за збірну України на Олімпіаді-2020 у Токіо. Україна вже отримала підтвердження кваліфікації на виступ 26-річної спортсменки.
До теми Світоліна та Костюк зіграють за Україну на Олімпіаді-2020
Світоліна точно буде змагатись в одиночному розряді. Якщо говорити про матчі у парі, то це питання ще остаточно не вирішене. Світоліна не проти поступитись місцем у парі для Марти Костюк та Даяни Ястремської, які гарно зіграли разом в Естонії.
Еліна спробує скористатись шансом на фоні відмов інших суперниць. Нещодавно стало відомо, що у Токіо не приїде чотириразова олімпійська чемпіонка Серена Вільямс.
Я дуже хочу добре виступити. У тенісному світі думки розходяться з приводу цінності виступів на Олімпіаді. Також у цьому році у нас дуже стислий розклад. Американська серія буде дуже довгою, тому, звичайно, багато гравців відмовляються. Я ж точно зіграю в одиночному розряді, а далі будемо обговорювати з капітаном збірної, які комбінації будуть краще в парі,
– сказав Світоліна.
- Ще дві українки Марта Костюк та Даяна Ястремська точно виступатимуть на Олімпійських іграх під "синьо-жовтим" прапором.
- У заявку української збірної потрапили: Сергій Стаховський, Денис Молчанов, Надія Кіченок, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька. Однак їх участь наразі не підтверджена.