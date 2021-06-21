Гарні новини для Світоліної
У першій десятці відбулась лише одна зміна. Еліна Світоліна випередила американку Софію Кенін. Українка повернула собі 5 місце у рейтингу WTA. Першою ракеткою світу залишилась австралійка Ешлі Барті. Відразу за її спиною розташовуються японка Наомі Осака та представниця Румунії Сімона Халеп.
Варте уваги Костюк яскраво пробилася до основної сітки турніру в Істборні
Відсторонена від змагань через допінг Даяна Ястремська залишилась на 37 сходинці. 18-річна Марта Костюк опустилась на два місця та тепер посідає 67 позицію. Із топ-200 ще дві українські тенісистки опустились у рейтингу WTA – Ангеліна Калініна (№125) та Леся Цуренко (№164).
Натомість Катаріна Завацька підійнялась угору на дві позиції та тепер йде 124-ю. А Катерина Козлова зробила стрибок на три місця – 158-а.
- Відзначимо, що 21 червня Світоліна та Костюк зіграють свої матчі на турнірі WTA 500 у Істборні. Еліна стартує у парному розряді. Її напарницею буде земляка Костюк. Українському дуету будуть протистояти Кравчик / Гуарачі.
- Перед цим Марта проведе свою зустріч в одиночному розряді. Її суперницею буде непоступлива латвійка Анастасія Севастова. Нагадаємо, що 18-річна українка пробилась в основну сітку після перемоги у фіналі кваліфікації над китаянкою Шуай Чжан.