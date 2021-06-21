Гарні новини для Світоліної

У першій десятці відбулась лише одна зміна. Еліна Світоліна випередила американку Софію Кенін. Українка повернула собі 5 місце у рейтингу WTA. Першою ракеткою світу залишилась австралійка Ешлі Барті. Відразу за її спиною розташовуються японка Наомі Осака та представниця Румунії Сімона Халеп.

​Варте уваги Костюк яскраво пробилася до основної сітки турніру в Істборні

Відсторонена від змагань через допінг Даяна Ястремська залишилась на 37 сходинці. 18-річна Марта Костюк опустилась на два місця та тепер посідає 67 позицію. Із топ-200 ще дві українські тенісистки опустились у рейтингу WTA – Ангеліна Калініна (№125) та Леся Цуренко (№164).

Натомість Катаріна Завацька підійнялась угору на дві позиції та тепер йде 124-ю. А Катерина Козлова зробила стрибок на три місця – 158-а.

  • Відзначимо, що 21 червня Світоліна та Костюк зіграють свої матчі на турнірі WTA 500 у Істборні. Еліна стартує у парному розряді. Її напарницею буде земляка Костюк. Українському дуету будуть протистояти Кравчик / Гуарачі.
  • Перед цим Марта проведе свою зустріч в одиночному розряді. Її суперницею буде непоступлива латвійка Анастасія Севастова. Нагадаємо, що 18-річна українка пробилась в основну сітку після перемоги у фіналі кваліфікації над китаянкою Шуай Чжан.