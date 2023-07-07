Українські тенісистки встановили національний рекорд в історії Вімблдону

У четвер, 6 липня, одразу три українки провели свої матчі на Вімблдоні-2023. Еліна Світоліна та Леся Цуренко пробились вже до третього кола змагань. Натомість Ангеліна Калініна виграла свій перенесений поєдинок першого кола.

Окрім Світоліної, Калініної та Цуренко свою боротьбу на лондонському корті продовжує Марта Костюк. Киянка, як нещодавно святкувала свій день народження, змогла зібратись та у двічі перенесеному матчі переграти 8-му ракетку світу з Греції Марію Саккарі – 6:0, 5:7, 2:6, пише 24 Канал.

​До теми Геніальна тактика: Світоліна вибила з Вімблдону експершу ракетку світу парного розряду

Історичний успіх для України

Завдяки цій вольовій перемозі Костюк пройшла у друге коло Вімблдону. Також у цей раунд пробилась й наша перша ракетка України Ангеліна Калініна. Тенісистка з Нової Каховки 6 липня обіграла 20-річну іспанку Джессіку Бузас Манейро – 4:6, 3:6.

6 липня свої матчі на Вімблдоні провели Світоліна та Цуренко. Українки зіграли поєдинки другого кола та змогли продовжити свій шлях на найстарішому турнірі.

Еліна тактично впевнено перемогла незручну бельгійку Елізе Мертенс – 1:6, 6:1, 1:6. Натомість Леся у двох сетах обіграла чешку Катеріну Синякову – 6:4, 6:1).

У першому колі Вімблдону-2023 Світоліна та Цуренко переграли двох американок – Вінус Вільямс і Клер Лю.

Завдяки успішним результатам українські тенісистки переписали історію Вімблдону. Торік максимум троє українок пробивались у друге коло лондонського турніру. Цьогоріч вдалось пройти перший раунд аж чотирьом представницям України, дві з яких вже пробились у третє коло змагань.

Катерина Байндль стала єдиною серед українок, яка вилетіла з Вімблдону у першому колі, програвши суперниці з Канади Лейлі Фернандес (4:6, 6:1, 4:6).

З ким українські тенісистки зіграють далі:

Друге коло. Марта Костюк – Паула Бадоса (Іспанія)

Друге коло. Ангеліна Калініна – Б'янка Андреєску (Канада)

Третє коло. Леся Цуренко – Анна Богдан (Румунія)

Третє коло. Еліна Світоліна – Софія Кенін (США).

Усі ці матчі за участю українок заплановані на 7 липня.