Окрім Світоліної, Калініної та Цуренко свою боротьбу на лондонському корті продовжує Марта Костюк. Киянка, як нещодавно святкувала свій день народження, змогла зібратись та у двічі перенесеному матчі переграти 8-му ракетку світу з Греції Марію Саккарі – 6:0, 5:7, 2:6, пише 24 Канал.

​До теми Геніальна тактика: Світоліна вибила з Вімблдону експершу ракетку світу парного розряду

Історичний успіх для України

Завдяки цій вольовій перемозі Костюк пройшла у друге коло Вімблдону. Також у цей раунд пробилась й наша перша ракетка України Ангеліна Калініна. Тенісистка з Нової Каховки 6 липня обіграла 20-річну іспанку Джессіку Бузас Манейро – 4:6, 3:6.

6 липня свої матчі на Вімблдоні провели Світоліна та Цуренко. Українки зіграли поєдинки другого кола та змогли продовжити свій шлях на найстарішому турнірі.

Еліна тактично впевнено перемогла незручну бельгійку Елізе Мертенс – 1:6, 6:1, 1:6. Натомість Леся у двох сетах обіграла чешку Катеріну Синякову – 6:4, 6:1).

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Завдяки успішним результатам українські тенісистки переписали історію Вімблдону. Торік максимум троє українок пробивались у друге коло лондонського турніру. Цьогоріч вдалось пройти перший раунд аж чотирьом представницям України, дві з яких вже пробились у третє коло змагань.

Катерина Байндль стала єдиною серед українок, яка вилетіла з Вімблдону у першому колі, програвши суперниці з Канади Лейлі Фернандес (4:6, 6:1, 4:6).

З ким українські тенісистки зіграють далі:

Друге коло. Марта Костюк – Паула Бадоса (Іспанія)

Друге коло. Ангеліна Калініна – Б'янка Андреєску (Канада)

Третє коло. Леся Цуренко – Анна Богдан (Румунія)

Третє коло. Еліна Світоліна – Софія Кенін (США).

Усі ці матчі за участю українок заплановані на 7 липня.