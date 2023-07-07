Кроме Свитолиной, Калининой и Цуренко, свою борьбу на лондонском корте продолжает Марта Костюк. Киевлянка, недавно праздновавшая свой день рождения, смогла собраться и в дважды перенесенном матче переиграть 8-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари – 6:0, 5:7, 2:6, пишет 24 Канал.

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Исторический успех для Украины

Благодаря этой волевой победе Костюк прошла во второй круг Уимблдона. Также в этот раунд пробилась и наша первая ракетка Украины Ангелина Калинина. Теннисистка из Новой Каховки 6 июля обыграла 20-летнюю испанку Джессику Бузас Манейро - 4:6, 3:6.

6 июля свои матчи на Уимблдоне провели Свитолина и Цуренко. Украинки сыграли поединки второго круга и смогли продолжить свой путь на старейшем турнире.

Элина тактически уверенно победила неудобную бельгийку Элизе Мертенс – 1:6, 6:1, 1:6. Зато Леся в двух сетах обыграла чешку Екатерину Синякову – 6:4, 6:1).

Любопытно! В первом круге Уимблдона-2023 Свитолина и Цуренко переиграли двух американок – Винус Уильямс и Клер Лю.

Благодаря успешным результатам украинские теннисистки переписали историю Уимблдона. В прошлом году максимум трое украинок пробивались во второй круг лондонского турнира. В этом году удалось пройти первый раунд четырем представительницам Украины, две из которых уже пробились в третий круг соревнований.

Екатерина Байндль стала единственной среди украинок, которая вылетела из Уимблдона в первом круге, проиграв сопернице из Канады Лейли Фернандес (4:6, 6:1, 4:6).

С кем украинские теннисистки сыграют дальше:

Второй круг. Марта Костюк – Паула Бадоса (Испания)

Второй круг. Ангелина Калинина – Бьянка Андрееску (Канада)

Третий круг. Леся Цуренко – Анна Богдан (Румыния)

Третий круг. Элина Свитолина – София Кенин (США).

Все эти матчи с участием украинок запланированы на 7 июля.