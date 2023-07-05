Марія Саккарі (Греція) – Марта Костюк (Україна) 1:2 (6:0, 5:7, 2:6)

П'ятеро українок стартували на третьому турнірі Grand Slam цього року. Перше коло Вімблдону подолали Еліна Світоліна та Леся Цуренко, пише 24 канал.

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Натомість найскладнішою була суперниця у Марти Костюк. Киянка потрапила на восьму ракетку світу Марію Саккарі. Гра мала відбутись ще у вівторок, 4 липня, але через зливу її перенесли на середу.

Поєдинок почався жахливо для Марти. Перший сет українка програла вчисту, не взявши жодної подачі. Втім киянка почала чинити опір в другій половині другого сету, який також зупиняли через зливу.

За рахунку 2:2 Костюк зробила два брейки, але після цього віддала їх Саккарі і рахунок став 5:5. Втім після цього українка витиснула максимум і взяла два гейми поспіль (7:5).

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Схоже, після цього моральна ініціатива була на боці українки. У третьому сеті Марта не віддала жодного свого гейму і взяла два на подачах суперниці.

Таким чином, завдяки ефектному камбеку Костюк виходить у друге коло. Там її суперницею стане переможниця пари Елісон Ріск (США) – Паула Бадоса (Іспанія).