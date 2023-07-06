Леся Цуренко (Україна) – Катеріна Сінякова (Чехія) 2:0 (6:4, 6:1)

У четвер, 6 липня, відбувся матч другого кола на Вімблдоні-2023. За путівку до 1/16 фіналу змагань боролися наша Леся Цуренко та 32 ракетка світу Катеріна Сінякова, пише 24 Канал.

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Це була четверта зустріч між суперницями, і в ній українська тенісистка здобула третю перемогу.

У першому сеті спортсменки частіше брали подачу суперниці, аніж свою, але більш успішною у вирішальний момент була саме Леся. Вона за рахунку 4:4 змогла взяти гейм на своїй подачі, а у десятому – оформила четвертий брейк у сеті.

У другій партії українка вже не дозволяла собі віддавати суперниці подачу, натомість свої 2 брейки оформила. У результаті, перегравши фаворитку з комфортним рахунком – 6:1.

Усього тенісистки провели на корті трішки менше, ніж півтори години. Цуренко не виконала жодного ейсу при чотирьох подвійних помилках, проте це не завадило їй здобути впевнену перемогу. Леся реалізувала 6 із 8 брейк-поїнтів і виграла 6 із 9 геймів на своїй подачі.

Наступною суперницею Цуренко стане 57-ма ракетка світу Ана Богдан із Румунії.