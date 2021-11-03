Світоліна та Беленюк підтримали Динамо у грі з Барселоною: чемпіонське фото

Київське Динамо не залишилось без підтримки рідних трибун у матчі з Барселоною у Лізі чемпіонів. Поєдинок відвідали провідні українські спортсмени Жан Беленюк та Еліна Світоліна.

Підтримка чемпіонів

Еліна Світоліна прилетіла в Україну для відкриття іменної зірки на "Площі зірок" у столиці України. Тенісистка не змогла пропустити ще й матч київського Динамо.

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Компанію першій ракетці України склав олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби у Токіо Жан Беленюк. Саме він виклав спільне фото з Еліною у своїх соцмережах.

Спортсмени підтримували київське Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони з VIP-ложі НСК "Олімпійський". А перед стартом поєдинку Беленюк і Світоліна з'явилися в ефірі транслятора Ліги чемпіонів MEGOGO.

Борець-депутат коротко підписав фото в інстаграмі: "Топимо за Динамо".



Беленюк та Світоліна / Фото з instagram.com/zhanbeleniuk

Нагадаємо, що обидва спортсмени принесли Україні медалі на Олімпіаді-2020. Жан став олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби. А Еліна переграла тенісистку з Казахстану Олену Рибакіну у драматичному матчі за "бронзу".