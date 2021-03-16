Суркіс готовий допомогти Ярославському своїми футболістами задля відродження Металіста

Президент Дінамо Ігор Суркіс заявив, що готовий допомогти ексвласнику харківського Металіста Олександру Ярославському у відродженні футбольного клубу.

Київський бізнесмен з ностальгією згадав часи, коли Металіст належав Олександру Ярославському.

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За словами Суркіса, Ярославський дійсно любив клуб і футбол, і хоча вони сварилися, зізнався президент Динамо, все ж таки "завжди боролися за свої команди".

"Тепер він хоче повернути Металіст, і харківська влада повинна йому допомагати. Я готовий допомагати на перших етапах, якщо це необхідно. В нас є багато футболістів, у нас прекрасно функціонує академія", – зазначив Суркіс.

Функціонер спрогнозував, що, знаючи амбіції бізнесмена, через кілька років клуб боротиметься за найвищі місця в Прем'єр-лізі.

"Ніколи не боявся конкуренції. Якщо Ярославський каже: "Бережіться", так я можу сказати: "Заходь, Металіст, в УПЛ і бережися", – резюмував Суркіс.

Що відомо про відродження Металіста