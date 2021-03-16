Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что готов помочь экс-владельцу харьковского Металлиста Александру Ярославскому в возрождении футбольного клуба.

Киевский бизнесмен с ностальгией вспомнил времена, когда Металлист принадлежал Александру Ярославскому.

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По словам Суркиса, Ярославский действительно любил клуб и футбол, и хотя они ссорились, признался президент Динамо, все же "всегда боролись за свои команды".

"Теперь он хочет вернуть Металлист, и харьковская власть должна ему помогать. Я готов помогать на первых этапах, если это необходимо. У нас есть много футболистов, у нас прекрасно функционирует академия", – отметил Суркис.

Функционер спрогнозировал, что, зная амбиции бизнесмена, через несколько лет клуб будет бороться за самые высокие места в Премьер-лиге.

"Никогда не боялся конкуренции. Если Ярославский говорит: "Берегитесь", так я могу сказать: "Заходи, Металлист, в УПЛ и берегись", – резюмировал Суркис.

Что известно о возрождении Металлиста