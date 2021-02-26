Відродження Металіста: символіка клубу перебуває у власності України, а не Курченка
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів деталі відродження харківського футбольного клубу Металіст. Про відродження клубу заявив колишній президент Металіста Олександр Ярославський.
Джерело:Денисов Time
Без емблеми Ярославський не хоче чути ні про що
Денисов прокоментував бажання Ярославського відродити Металіст. За його словами, Олександра Ярославського цікавить символіка клубу. З її повернення він і хоче розпочати відродження Металіста.
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У першу чергу, мова йде про те, щоб викупити і повернути у власність інтелектуальні права – емблема, кольори, шрифт. Це основне, це історія, це коріння того самого Металіста. Без цієї емблеми Ярославський не хоче чути ні про що інше. Він хоче з цього почати,
– сказав Денисов.
Як відомо, Ярославський отримав підтримку глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка та можновладців.
"Зокрема, в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. Якщо Терехову вдасться повернути у власність Ярославського емблему Металіста, він в очах харків'ян підніме собі бали", – зазначив директор каналів "Футбол 1/2/3".
Між Ярославським і Сергієм Курченком є угода
Ярославський продав Металіст у 2012 році. Власником харківського клубу став олігарх-утікач Сергій Курченко.
Денисов розповів, що Ярославський та Курченко підписали угоду, яка забороняла першому брати участь у футбольному житті.
Чому Ярославський так довго мовчав? Насправді між ним і Сергієм Курченком, якому він продав клуб, була підписана угода, згідно з якою Олександр Ярославський не має права займатися футбольною діяльністю до 2023 року включно,
– сказав журналіст.
За його словами, Ярославський продав Металіст за 130 мільйонів доларів. Після того, як Курченко втік з України, Металіст був позбавлений професійного статусу у 2016 році.
Денисов розповів, що Ярославський забиратиме емблему не в Курченка, а держави.
"Повертаючи емблему, він зовсім не забирає її у Курченка. Вся інтелектуальна власність давно відсуджена Україною у Курченка і перебуває у державній власності.
Головне питання – як вибудувати відносини з державними органами, щоб отримати емблему назад? Цілком ймовірно, буде якась ціна, яку потрібно буде заплатити за емблему. Є чутки, що Ярославський розвиватиме Металіст на базі ФК Метал", – резюмував Денисов.
Що відомо про відродження Металіста
- Колишній президент Металіста Олександр Ярославський 23 лютого заявив, що хоче відродити клуб. Він закликав до цього місцеву владу та всіх небайдужих.
- Ярославський наголосив, що хоче, аби відродження Металіста відбулося законно. Він зазначив, що не планує платити борги, які залишилися після Курченка.
- Також він підтвердив, що відродження Металіста відбудеться на базі ФК Метал з Другої ліги України.
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