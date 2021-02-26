Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів деталі відродження харківського футбольного клубу Металіст. Про відродження клубу заявив колишній президент Металіста Олександр Ярославський.

Без емблеми Ярославський не хоче чути ні про що

Денисов прокоментував бажання Ярославського відродити Металіст. За його словами, Олександра Ярославського цікавить символіка клубу. З її повернення він і хоче розпочати відродження Металіста.

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У першу чергу, мова йде про те, щоб викупити і повернути у власність інтелектуальні права – емблема, кольори, шрифт. Це основне, це історія, це коріння того самого Металіста. Без цієї емблеми Ярославський не хоче чути ні про що інше. Він хоче з цього почати,

– сказав Денисов.

Як відомо, Ярославський отримав підтримку глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка та можновладців.

"Зокрема, в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. Якщо Терехову вдасться повернути у власність Ярославського емблему Металіста, він в очах харків'ян підніме собі бали", – зазначив директор каналів "Футбол 1/2/3".

Між Ярославським і Сергієм Курченком є угода

Ярославський продав Металіст у 2012 році. Власником харківського клубу став олігарх-утікач Сергій Курченко.

Денисов розповів, що Ярославський та Курченко підписали угоду, яка забороняла першому брати участь у футбольному житті.

Чому Ярославський так довго мовчав? Насправді між ним і Сергієм Курченком, якому він продав клуб, була підписана угода, згідно з якою Олександр Ярославський не має права займатися футбольною діяльністю до 2023 року включно,

– сказав журналіст.

За його словами, Ярославський продав Металіст за 130 мільйонів доларів. Після того, як Курченко втік з України, Металіст був позбавлений професійного статусу у 2016 році.

Денисов розповів, що Ярославський забиратиме емблему не в Курченка, а держави.

"Повертаючи емблему, він зовсім не забирає її у Курченка. Вся інтелектуальна власність давно відсуджена Україною у Курченка і перебуває у державній власності.

Головне питання – як вибудувати відносини з державними органами, щоб отримати емблему назад? Цілком ймовірно, буде якась ціна, яку потрібно буде заплатити за емблему. Є чутки, що Ярославський розвиватиме Металіст на базі ФК Метал", – резюмував Денисов.

Що відомо про відродження Металіста