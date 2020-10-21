Київське "Динамо" з поразки розпочало свій шлях у груповому раунді Ліги чемпіонів. Капітан клубу Сергій Сидорчук став найкращим у складі киян у матчі проти "Ювентуса".

20 жовтня "Динамо" на НСК "Олімпійський" у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів приймало "Ювентус". Італійський гранд завдав першої поразки киянам під керівництвом румунського фахівця Мірчі Луческу, пише 24 канал.

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Оцінки гравців

Кияни поступились супернику 0:2. Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі. Найкращий у складі киян став капітан команди Сергій Сидорчук. Його гру у матчі експерти оцінили у 7,3. За весь матч півзахисник двічі пробивав по воротах, одного разу пішов у дриблінг та показав 85% точних передач.

За його "спиною" розташувався захисник Віталій Миколенко – 6,8. Трійку лідерів у "Динамо" замкнув Микола Шапаренко – 6,7.

Найкращим у зустрічі в обоймі двох команд став іспанський нападник "Ювентуса" Альваро Мората – 8,5. Саме іспанець двічі змусив голкіпера "Динамо" Георгія Бущана виймати м'яч з власних володінь.



Оцінки гравців у матчі "Динамо" – "Ювентус" / Скрін з WhoScored