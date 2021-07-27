Барті та Осака у тенісному нокауті: суперниця Світоліної в 1/4 фіналу Олімпіади-2020

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналась свою наступну суперницю у Токіо. У чвертьфіналі Олімпіади українка зіграє проти італійки Каміли Джорджі.

Хто вийде вперед в історії особистих протистоянь

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна продовжує свій переможний шлях у Токіо. Українка поки що тримає обіцянку, яку дала перед стартом Олімпіади-2020 – здобули медаль для України.

Варте уваги Світоліна вигризла перемогу у неймовірної Саккарі та вийшла в 1/4 фіналу Олімпіади

26-річна тенісистка вже отримала свою суперницю, з якою позмагається за вихід у півфінал Олімпійських ігор. 28 липня Еліна зіграє проти непростої італійки Каміли Джорджі. Представниця Італії в 1/8 фіналу обіграла чешку Кароліну Плішкову – 6:4, 6:2.

Поєдинок проти Джорджі орієнтовно стартуватиме о 05:00 ранку за київським часом.

Світоліна та Джорджі двічі грали одна проти одної. В активі обох тенісисток по одній перемозі.

Шлях Світоліної на Олімпіаді у Токіо

Світоліна – єдина з українок, яка продовжує боротись за олімпійські нагороди. Вже у першому колі стало зрозуміло, що легко нашій тенісистці у Токіо точно не буде. Матч проти німкені Лаури Зігемунд тривав понад три години. Українка таки вирвала перемогу у суперниці за підсумками трьох сетів – 3:6, 7:5, 4:6.

В 1/16 фіналу 26-річна тенісистка з України зустрілась із австралійкою Айлою Томляновіч. Цей двобій тривав понад 2 години, у якому перемогу святкувала Еліна – 4:6, 6:3, 6:4. В обох зустрічах Світоліна вчасно вмикалась та створювала камбеки.

Так само було і в 1/8 фіналу Олімпіади проти грецької тенісистки Марі Саккарі. Українці після трьох сетів давалось вийти вперед в історії протистоянь з Марі. Слід відзначити у цьому поєдинку першу подачу Еліни, яка неодноразово рятувала очки Світоліній – 7:5, 3:6, 4:6.