Кто выйдет вперед в истории личных противостояний

Шестая ракетка мира Элина Свитолина продолжает свой победный путь в Токио. Украинка пока держит обещание, которое дала перед стартом Олимпиады-2020 – завоевать медаль для Украины.

Стоящее Свитолина выгрызла победу в невероятной Саккаре и вышла в 1/4 финала Олимпиады

26-летняя теннисистка уже получила свою соперницу, с которой поборется за выход в полуфинал Олимпийских игр. 28 июля Элина сыграет против непростой итальянки Камилы Джорджи. Представительница Италии в 1/8 финала обыграла чешку Каролину Плишкову – 6:4, 6:2.

Поединок против Джорджи ориентировочно стартует в 05:00 утра по киевскому времени.

Свитолина и Джорджи дважды играли друг против друга. В активе обеих теннисисток по одной победе.

Путь Свитолиной на Олимпиаде в Токио

Свитолина – единственная из украинок, которая продолжает бороться за олимпийские награды. Уже в первом круге стало понятно, что легко нашей теннисистке в Токио точно не будет. Матч против немки Лауры Зигемунд длился более трех часов. Украинка все-таки вырвала победу у соперницы по итогам трех сетов – 3:6, 7:5, 4:6.

В 1/16 финала 26-летняя теннисистка из Украины встретилась с австралийкой Айлой Томлянович. Этот поединок длился более 2 часов, в котором победу праздновала Элина – 4:6, 6:3, 6:4. В обеих встречах Свитолина вовремя включалась и создавала камбэки.

Так же было и в 1/8 финала Олимпиады против греческой теннисистки Марии Саккаре. Украинке после трех сетов удавалось выйти вперед в истории противостояний с Мари. Следует отметить в этом поединке первую подачу Элины, которая неоднократно спасала очки Свитолиной – 7:5, 3:6, 4:6.

Отметим! В парном разряде Украину продолжаются представлять сестры Киченок. Надежда и Людмила вышли в четвертьфинал Олимпиады, где 28 июля сыграют против пары ОКР Вероника Кудерметова / Елена Веснина.