Суд визнав правоту футбольної Суперліги. Натомість керівні футбольні організації ФІФА та УЄФА зловживали своєю владою, коли блокували створення Суперліги у 2021-му році.

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ФІФА та УЄФА отримали по заслугах

Після цього рішення клуби, які сформували Суперлігу, можуть бути спокійні. На команди не будуть накладені санкції від ФІФА та УЄФА.

Це означає, що відтепер будь-який клуб матиме можливість брати участь у Суперлізі, а ФІФА та УЄФА не зможе стати на заваді. Своїми емоцями після прийняття такого рішення поділився Бернд Райхарт, генеральний директор компанії A22, яка є одним з головних спонсорів Суперліги.

Ми отримали право змагатися. Монополія УЄФА закінчилася. Футбол став вільним. Клуби тепер вільні від загрози санкцій і можуть самостійно визначати своє майбутнє. Для вболівальників ми пропонуємо безкоштовний перегляд усіх матчів Суперліги. Для клубів – гарантовані та солідарні доходи.

Нагадаємо, що Суперлігу намагалися створити у квітні 2021 року. Тоді 12 іменитих клубів поставили підпис під документом про належність до нового турніру, але УЄФА та ФІФА дали "вето" на цю ідею.

Довідка. Серед підписантів були: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем, Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Мілан та Інтер.