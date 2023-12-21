Такий вердикт означає, що відтепер ФІФА та УЄФА не мають права накладати санкції на клуби, які хочуть брати участь у Суперлізі. Турнір, який раніше був заблокований, за інформацією інсайдерів, може бути вперше проведений вже у 2025 році.

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Формат Суперліги

Компанія А22 Sports, яка є одним із головних спонсорів Суперліги вже запропонувала формат проведення нового турніру. Згідно з ним, у змаганні братимуть участь 64 команди, які будуть розподілені на три дивізіони.

У "Зірковому" та "Золотому" гратимуть по 16 клубів (дві групи по 8 команд), а в "Синьому" 32 колективи будуть розподілені на 4 групи. Кожна з команд матиме можливість як піднятися у вищий дивізіон, так і вилетіти у нижчий.

У перший рік змагань клуби будуть відібрані до Суперліги "на основі індексу прозорих критеріїв, заснованих на результатах". Усі колективи проводитимуть мінімум 14 матчів – по 7 на виїзді та вдома з кожною командою дивізіону, після чого відбуватиметься раунд плей-оф.

20 команд, які посядуть останні місця у "Синій" лізі, будуть повністю вилучені зі змагань та замінені клубами, які матимуть найкращі показники в європейських національних лігах. З "Зіркового" дивізіону будуть вилітати два клуби, місця яких займатимуть дві найкращі команди "Золотого" дивізіону. Ідентична система передбачається між "Золотою" та "Синьою" лігами.

Повідомляється, що матчі турніру будуть проводитися посеред тижня, тому загрози для участі команд Суперліги в національних чемпіонатах немає.

Важливо. Серед тих, хто з самого початку був ініціатором створення Суперліги були: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем, Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Мілан та Інтер. Хто ще може доєднатися до цих клубів, наразі невідомо.