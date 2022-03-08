Сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні, – експерша ракетка світу Вільямс

Світові спортсмени підтримують Україну в скрутній ситуації. Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс прокоментувала вторгнення Росії.

"Прямо зараз світ у такому хаосі"

Титулована тенісистка наголосила, що людське життя є головною цінністю.

До речі Фонд Світоліної допомагатиме українським тенісистам, які залишили країну через війну

Прямо зараз світ у такому хаосі. Сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні та Росії. Людське життя – це головна цінність. Абсолютно немає значення, звідки ви. Життя має бути чудовим і мати цінність,

– сказала спортсменка.

Раніше сербський тенісист Новак Джокович стурбований ситуацією в Україні. Він підтримав українця Сергія Стаховського, який покинув Угорщину та відправився в Україну.

Серб також запропонував фінансову підтримку.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!