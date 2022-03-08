"Прямо сейчас мир в таком хаосе"

Титулованная теннисистка подчеркнула, что человеческая жизнь является главной ценностью.

До речі Фонд Світоліної допомагатиме українським тенісистам, які залишили країну через війну

Прямо сейчас мир в таком хаосе. Грустно наблюдать за происходящим в Украине и России. Человеческая жизнь – это основная ценность. Совершенно неважно, откуда вы. Жизнь должна быть прекрасной и иметь ценность,

– сказала спортсменка.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович озабочен ситуацией в Украине. Он поддержал украинца Сергея Стаховского, покинувшего Венгрию и отправившегося в Украину.

Серб также предложил финансовую поддержку.

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