"Прямо зараз світ у такому хаосі"
Титулована тенісистка наголосила, що людське життя є головною цінністю.
До речі Фонд Світоліної допомагатиме українським тенісистам, які залишили країну через війну
Прямо зараз світ у такому хаосі. Сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні та Росії. Людське життя – це головна цінність. Абсолютно немає значення, звідки ви. Життя має бути чудовим і мати цінність,
– сказала спортсменка.
Раніше сербський тенісист Новак Джокович стурбований ситуацією в Україні. Він підтримав українця Сергія Стаховського, який покинув Угорщину та відправився в Україну.
Серб також запропонував фінансову підтримку.
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