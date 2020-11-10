Форвард "Колоса" Євген Селезньов визнав, що повівся неправильно, коли вступив у словесну перепалку з наставником "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем. Футболіст вже попросив вибачення у досвідченого хорватського тренера.

Після завершення матчу 9-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Колос", який закінчився перемогою гостей 0:2, виник мовний конфлікт пов'язаний з українською мовою. У якому взяли участь футболіст "Колоса" Євген Селезньов та наставник "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч. Гравець вже визнав свою помилку та вибачився перед тренером, повідомив журналіст Ігор Циганик.

​До теми Розмовляй українською: Селезньов потрапив у гучний скандал з тренером "Дніпра-1" Йовічевічем

Конфлікт вичерпаний

Конфлікт стався 6 листопада. Євген звернувся до тренера англійською, що і дало старт скандалу. Коли хорватський спеціаліст попросив гравця суперника відповідати українською на що реакція Селезньова була досить агресивною.

У відповідь на таке прохання Йовічевіча нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права.

Після цих слів українського форварда соцмережі вщент розкритикували футболіста та його позицію. Вже наступного дня, 7 листопада, Селезньов написав текстове повідомлення наставнику "Дніпра-1", у якому попросив вибачення.

Також після матчу Євген викрикнув комусь на трибунах: "Ти факи мені тикав, йдемо, йдемо". Кому саме і за що футболіст викрикнув такі слова наразі не повідомляється.

Додамо, що після перемоги команда з Ковалівки підійнялась на 4-те місце турнірної таблиці УПЛ. У "ковалівців" тепер 15 очок, як і у "Ворскли", яка наразі третя. "Дніпро-1" – 10-й (8 очок).