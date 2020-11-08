Український нападник Євген Селезньов вступив у словесну перепалку з наставником "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем. Тренер попросив його відповідати українською мовою, але гравець різко відповів керманичу.

Після завершення матчу 9-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Колос", який закінчився з рахунком 0:2 на користь гостей, виник конфлікт. У якому взяли участь футболіст "Колоса" Євген Селезньов та наставник "Дніпра-1", зупинити їх зуміли лише персонал "Дніпро Арени", повідомляє Tribuna.com.

Як відбувся матч: "Колос" переміг "Дніпро-1", Селезньов відзначився забитим голом: відео

Конфлікт запальних характерів

Йовічевіч начебто попросив футболіста розмовляти українською мовою. У відповідь на таке прохання хорвата нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права.

Це не єдиний скандал за участь гравця у цьому матчі. Селезньов на 25-й хвилині вивів свою команду вперед та на 73-й хвилині був замінений. Коли Євген покидав поле він крикнув комусь на трибунах: "Ти факи мені тикав, йдемо, йдемо".

Такими вигуками футболіст натякав на те, щоб вийти та розібратись у всьому у підтрибунному приміщенні.

Додамо, що матч завершився впевненою перемогою "Колоса" 0:2. Після звитяги команда з Ковалівки підійнялась на 4-те місце турнірної таблиці УПЛ. У "ковалівців" тепер 15 очок, як і у "Ворскли", яка наразі третя. "Дніпро-1" – 10-й (8 очок).