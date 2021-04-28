Суддя погрожував супернику Редкача дискваліфікацією за розмови з дружиною українця

Український боксер Іван Редкач у ніч з 17 на 18 квітня програв Реджису Прогрейсу. Однак переможця бою могли дискваліфікувати за розмови.

На межі дискваліфікації

32-річний боксер із США переміг Івана Редкача за суддівськими записками. Однак після повторного перегляду Реджису Прогрейсу віддали звитягу технічним нокаутом.

Як це було Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео

Американець й взагалі міг не святкувати успіх у цьому протистоянні. Прогрейс розповів, що за розмови з натовпом міг отримати дискваліфікацію.

Я спілкувався з людьми, розмовляв з дружиною Редкача. Потім рефері сказав: "Ще раз заговориш, то я тебе дискваліфікую". І я такий: "Все, мовчу". Я закрив рот, пішов в нейтральний кут і мовчав",

– зізнався американський боксер.

Американцю вдалось завдати українському боксеру вже другої поразки поспіль та шостої у кар'єрі.

Відео нокауту

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