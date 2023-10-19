У матчі проти Північної Македонії Судакову вдався класний дальній удар із дальньої відстані, який відкрив рахунок у зустрічі. У наступному поєдинку Георгій теж не без долі фарту зрівняв цифри на табло, адже мальтійці несподівано першими відкрили рахунок у матчі. В обох випадках не обійшлось без рикошетів від суперників.

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Судаков: Головне – приносити користь збірній, а під яким номером – другорядне

Відзначимо, що команда Сергія Реброва святкувала перемоги у цих матчах – 2:0 над Північною Македонією та 1:3 над Мальтою.

Цікаво, що у цих двох зустрічах півзахисник Шахтаря зіграв із 7-м номером на спині, під яких переважно виступав у збірній її капітан Андрій Ярмоленко. Досвідчений вінгер Динамо пропустив жовтневий цикл поєдинку України у відборі на Євро-2024 через ушкодження.

Судаков розповів, як отримав цей культовий номер, та зауважив, що не номер на спині грає у футбол.

Доводилося вже грати під 7, 8, 21 і 22 номерами. Людина, яка відповідає в збірній за цю ділянку роботи, напередодні матчу повідомляє, які з різних причин є вільні номери й ти собі вибираєш. Через травму Андрія Ярмоленка перед останніми спареними поєдинками Євро – з Північною Македонією та Мальтою – вільною виявилася сімка. Зупинився на ній і не прогадав. Ми обидва матчі виграли, а я з балканцями забив свій дебютний гол за збірну. Зрештою, головне – приносити користь збірній, а під яким номером – другорядне,

– сказав Георгій.

Відзначимо, що гол у ворота північних македонців став для Судакова дебютним у футболці збірної України. Для цього йому знадобилось 11 матчів.

Цікаво! Класний гол Михайла Мудрика у ворота Мальти став першим для нього за головну команду країни.

До слова, Судаков повернувся у Шахтар після успішних виступів за збірну. Тепер Георгій виступатиме під керівництвом в.о. головного тренера Даріо Срни, який замінив на тренерському містку звільненого Патріка ван Леувена.