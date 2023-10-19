В матче против Северной Македонии Судакову удался классный дальний удар, который открыл счет во встрече. В следующем поединке Георгий тоже не без судьбы фарта сравнял цифры на табло, ведь мальтийцы неожиданно первыми открыли счет в матче. В обоих случаях не обошлось без рикошетов соперников.

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Судаков: Главное – приносить пользу сборной, а под каким номером – второстепенное

Отметим, что команда Сергея Реброва праздновала победы в этих матчах – 2:0 над Северной Македонией и 1:3 над Мальтой.

Интересно, что в этих двух встречах полузащитник Шахтера сыграл с 7-м номером на спине, под которым преимущественно выступал в ее сборной капитан Андрей Ярмоленко. Опытный вингер Динамо пропустил октябрьский цикл поединка Украины в отборе на Евро-2024 из-за повреждений.

Судаков рассказал, как получил этот культовый номер и заметил, что не номер на спине играет в футбол.

Приходилось уже играть под 7, 8, 21 и 22 номерами. Человек, отвечающий в сборной за этот участок работы, накануне матча сообщает, какие по разным причинам свободные номера и ты себе выбираешь. Из-за травмы Андрея Ярмоленко перед последними спаренными поединками Евро – с Северной Македонией и Мальтой – свободной оказалась семерка. Остановился на ней и не прогадал. Мы оба матча выиграли, а я с балканцами забил свой дебютный гол за сборную. В конце концов, главное – приносить пользу сборной, а под каким номером – второстепенное,

– сказал Георгий.

Отметим, что гол в ворота северных македонцев стал для Судакова дебютным в футболке сборной Украины. Для этого ему понадобилось 11 матчей.

Любопытно! Классный гол Михаила Мудрика в ворота Мальты стал первым для него главной командой страны.

Судаков вернулся в Шахтер после успешных выступлений за сборную. Теперь Георгий будет выступать под руководством и.о. главного тренера Дарио Срны, заменивший на тренерском мостике уволенного Патрика ван Леувена.