Донецький Шахтар вже забезпечив собі єврокубкову весну – як мінімум, підопічні Йовічевіча гратимуть у Лізі Європи. Але амбіції оновленої команди не обмежуються другим за значенням турніром Європи. Футболісти "гірників" прагнуть здобути путівку до плей-оф Ліги чемпіонів.

На передматчевій пресконференції Георгій Судаков відзначив, що для команди важливий кожен гравець.

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"У нас зараз є наша зірка – Михайло Мудрик. Про нього багато говорять, пишуть і, може, дещо не враховують нашої роботи. Однак я не можу когось виділити – у нас дуже сильна команда, і якщо хтось один випаде, то станеться збій нашого "організму", дуже важко буде. Для нашої команди кожен гравець є важливим – не має значення, на заміні він або в стартовому складі. На всіх розраховують і всім довіряють".

Крім того, хавбек Шахтаря наголосив, що він вперше гратиме у матчі з таким тягарем відповідальності, як вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Що ж до важливості матчу, то я у своїй кар’єрі ще не стикався з тим, що можу вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Але я – молодий гравець, і в мене все йде поетапно. Що пів року – рік є відрізки, коли граю важливі матчі. І якщо говорити про сьогоднішній етап, то, так, це зараз найважливіша гра в моєму житті,

– сказав Судаков.

Важливо! Матч шостого туру Ліги чемпіонів між Шахтарем і Лейпцигом відбудеться 2 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.

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