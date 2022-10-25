Донецький Шахтар відіграв вже п'ятий поєдинок у цьому сезоні Ліги чемпіонів. У передостанньому турі "гірники" відправились на виїзд до Селтіка.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів Селтік – Шахтар

"Гірників" влаштовувала нічия, адже за такого розкладу команда Ігора Йовічевіча гарантувала б собі як мінімум плей-офф Ліги Європи. Наставник Шахтаря не міг розраховувати на травмованого Шведа, якого в основі замінив Траоре.

Перший тайм пройшов при рівній грі, однак Селтік був більш ефективним. На 34 хвилині господарі відкрили рахунок після позиційної помилки в захисті донеччан. М'яч після прострілу відлетів до Якумакіса, який впритул розстріляв ворота Трубіна.

Відео голу Якумакіса:

Шахтар вирівняв гру по перерві і доволі швидко зміг відновити паритет. У неймовірній контратаці індивідуальну майстерність показав Михайло Мудрик. Вінгер протягнув м'яч з центра поля, змістився в центр і завдав красивого пострілу з-за меж карного майданчика.

Відео голу Мудрика:

У кінцівці гри Селтік був гострішим, однак саме Шахтар не використав неймовірний момент. Провал в обороні Селтіка дозволив Мудрику та СІкану вийти на ворота Харта. Михайло відпасував на Данила, однак форвард дивним чином не зміг потрапити у порожні ворота.

В подальшому Шахтар вистояв і гарантував собі як мінімум третє місце. Однак для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів підопічним Йовічевіча треба перемагати Лейпциг в останньому турі. Німці змогли виграти у ослабленого складу Реала (3:1) та відірвались від донеччан на відстань трьох очок.

Турнірна таблиця групи F