Матч Шахтар – РБ Лейпциг розпочнеться о 19:45. Гра відбудеться у Варшаві та буде "домашню" для донецького клубу.

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Шахтарю в цьому матчі потрібно лише перемагати. Адже команда відстає від суперника на три очки. А у випадку перемоги та за рівної кількості очок Шахтар обійде німецький клуб в турнірній таблиці саме завдяки кращому результату в очних зустрічах.

Хто покаже матч Шахтар – РБ Лейпциг онлайн в Україні

В Україні офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів є платформа Megogo. Саме тут і відбудеться трансляція матчу Шахтар – Лейпциг.

Трансляція матчу Шахтар – РБ Лейпциг розпочнеться о 19:45. коментуватимуть гру Роман Бебех та Сергій Лук'яненко. Перед початком матчу розпочне роботу студія о 18:40.

Показ матчу Шахтар – Лейпциг також буде доступна для абонементів кабельного оператора VoliaTV.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – РБ Лейпциг.