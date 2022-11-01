Донецкий Шахтер уже обеспечил себе еврокубковую весну – как минимум подопечные Йовичевича будут играть в Лиге Европы. Но амбиции обновленной команды не ограничиваются вторым по значению турниром Европы. Футболисты "горняков" стремятся получить путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции Георгий Судаков отметил, что для команды важен каждый игрок.

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"У нас сейчас есть наша звезда – Михаил Мудрик. О нем много говорят, пишут и, может, где-то не учитывают нашу работу. Однако я не могу кого-то выделить – у нас очень сильная команда, и если кто-то один выпадет, то произойдет сбой нашего "организма", очень тяжело будет. Для нашей команды каждый игрок важен – не имеет значения, на замене он или в стартовом составе. На всех рассчитывают и всем доверяют".

Кроме того, хавбек Шахтера подчеркнул, что он впервые будет играть в матче с таким бременем ответственности, как выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается важности матча, то я в своей карьере еще не сталкивался с тем, что могу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но я – молодой игрок, и у меня все идет поэтапно. Каждые полгода – год есть отрезки, когда играю важные матчи. И если говорить о сегодняшнем этапе, то, да, это сейчас самая важная игра в моей жизни,

– сказал Судаков.

Важно! Матч шестого тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лейпцигом состоится 2 ноября. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:45 по киевскому времени.

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