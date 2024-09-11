Ми підвели нашу країну, – Судаков перепросив за поразку збірної України в Лізі націй

Півзахисник збірної України та Шахтаря Георгій Судаков прокоментував результат поєдинку Ліги націй з Чехією. Футболіст вийшов на заміну у матчі та став автором забитого м'яча.

"Синьо-жовті" вкрай невдало стартували в розіграші Ліги націй сезону-2024/25. Підопічні Сергія Реброва зазнали двох поразок від збірних Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

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Судаков: Потрібно працювати значно краще

Півзахисник збірної України Георгій Судаков з лави запасних розпочав поєдинок проти Чехії. Гравець Шахтаря з'явився на полі в другому таймі. 22-річний футболіст став автором голу на 80-й хвилині та був близьким, щоб зрівняти рахунок у зустрічі.

Після матчу Судаков перепросив вболівальників за поразку.

"Ми підвели нашу країну, і я приношу свої вибачення за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни і повинні залишатися єдиними.

Ще довгий шлях попереду, і ми знаємо, що нам потрібно працювати значно краще", – написав Судаков в інстаграмі.

Зазначимо, що після двох зіграних матчів збірна України замикає квартет В1 Ліги націй. Два наступні поєдинки підопічні Реброва зіграють у жовтні: 11 числа з Грузією та 14 з Чехією. Щоб зберегти прописку в дивізіоні В "синьо-жовтих" потрібно перемагати суперників.