Це сталося одразу після невиходу команди з групи на чемпіонаті Європи. Тож на головного тренера Сергія Реброва полилося чимало критики та навіть закликів його звільнити.

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Чергова порція критики для Реброва

Своїми думками про роботу наставника "синьо-жовтих" на чолі національної збірної поділився досвідчений український тренер Олег Федорчук. Він заявив, що часто не розуміє дій свого колеги та розкритикував його за непослідовність.

"У Реброва дивна тренерська позиція. На румунів у нього був один склад, на словаків – другий, з бельгійцями – третій. Він ще у пошуках, хоча пройшов понад рік з того моменту, як він очолив команду. Після кожної невдалої гри він змінює не декількох гравців, а цілу низку. З одного боку, він довіряє досвідченим, а з іншого – ставить на молодих…

І обойма ця консервативна, отже, тасуються одні й ті ж. Немає послідовності у діях Реброва. Сергій Станіславович з одного боку впертий, а з іншого – на нього тисне необхідність здобувати результат тут і зараз. Мені здається, що Ребров хоче видаватися впевненим, але його дії точно не є такими", – заявив Федорчук.

Цікаво. Раніше виступ збірної України також оцінив Мирон Маркевич. Він вважає, що наразі не варто змінювати головного тренера, проте Сергію Реброву треба придивитися до своїх помічників, серед яких є чимало "сміття".

Зазначимо, що Олег Федорчук протягом кар'єри тренував низку українських клубів. Зокрема, він очолював Таврію, Ниву, Кримтеплицю та Полтаву.