Взимку можливі перемовини: гравець збірної України потрапив "на олівець" італійського гранда

12 вересня 2023, 14:51
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Джерело:

areanapoli.it

У вівторок, 12 вересня, збірна України на виїзді зіграє матч кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Італії. До цього матчу буде прикута увага не тільки вболівальників, а й скаутів європейських клубів.

Повідомляється, що одним із гравців за ким будуть пильно стежити стане Георгій Судаков. Ним активно зацікавився найтитулованіший клуб Італії. 

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Можливість наживо подивитися на гру Судакова

Новий спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі вивчав можливість підписання українця ще взимку, коли працював у Наполі, а зараз хоче підписати його вже для нового клубу.

Матч між Італією та Україною відбудеться на "Сан-Сіро", тому очікується, що на ньому будуть присутні скаути Ювентуса, у яких буде можливість оцінити ігрові якості 21-річного українця на власні очі.

Видання зазначає, що перемовини по Судакову можуть початися у січні, а орієнтовна сума старту торгів оцінюється зараз мінімум у 30 мільйонів євро та може суттєво зрости будь-якої миті.

Нагадаємо. У квітні 2023 року Георгій Судаков продовжив контракт із "гірниками" до 30 червня 2028 року.

Кар'єра Судакова

  • Провів за Шахтар 69 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 12 асистів.
  • Зіграв 20 матчів у складі молодіжної збірної України, з якою дійшов до півфіналу Євро-2023.
  • У складі національної збірної зіграв 8 поєдинків, результативними діями поки не відзначався.
  • Трансфермаркт наразі оцінює гравця у 15 мільйонів євро.
Автор: Денис Іваненко