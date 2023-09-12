Сообщается, что одним из игроков за кем будут внимательно следить станет Георгий Судаков. Им активно заинтересовался самый титулованный клуб Италии.

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Возможность вживую посмотреть на игру Судакова

Новый спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли изучал возможность подписания украинца еще зимой, когда работал в Наполи, а сейчас хочет подписать его уже для нового клуба.

Матч между Италией и Украиной состоится на "Сан-Сиро", поэтому ожидается, что на нем будут присутствовать скауты Ювентуса, у которых будет возможность оценить игровые качества 21-летнего украинца своими глазами.

Издание отмечает, что переговоры по Судакову могут начаться в январе, а ориентировочная сумма старта торгов оценивается сейчас минимум в 30 миллионов евро и может существенно возрасти в любой момент.

Напомним. В апреле 2023 года Георгий Судаков продлил контракт с "горняками" до 30 июня 2028 года.

Карьера Судакова